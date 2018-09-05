Минсельхоз не видит причин для ограничений поставок пшеницы за рубеж

17:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минсельхоз России не видит предпосылок для введения экспортной пошлины или других ограничительных мер по поставкам зерна за рубеж. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минсельхоз России не видит предпосылок для введения экспортной пошлины или других ограничительных мер по поставкам зерна за рубеж", - отметили в министерстве.