Климкин: Кроме нормандского формата площадок для разговора нет
07:00 04.09.2018 Регион: СНГ Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Альтернативы нормандскому формату, где обсуждается вопрос урегулирование ситуации в Донбассе, нет. Такое мнение высказал глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.
"Продолжение переговоров конечно будет, в каком составе мы будем встречаться? Будем обсуждать, - сказал он в эфире телеканала ICTV. - Кроме нормандского формата на сегодня площадок, где можно разговаривать <...> на сегодня нет", - сказал он в эфире телеканала ICTV.
Климкин при этом назвал встречи Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, где Киев и Донбасс должны обсуждать имплементацию Минских договоренностей, "площадкой", отметив, что "никакого минского формата нет, а есть минская площадка".
Вопрос Климкину был задан в связи с заявлением главы МИД РФ Сергея Лаврова, который после информации о гибли главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко заявлял, что "в нынешней ситуации невозможно разговаривать о ближайших встречах в нормандском формате". По оценке Лаврова, "это серьезная ситуация, которую нужно проанализировать".
Лавров при это назвал убийство главы ДНР "провокацией Украины, направленной на срыв Минских договоренностей".
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