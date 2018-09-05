В Благовещенске неизвестные убили 12 котов-артистов театра
08:30 04.09.2018 Источник: Газета.Ru
В городе Благовещенск в Амурской области неизвестные убили 12 котов, которые жили в шоу-театре «Котовасия», передает "Газета.ру" со ссылкой на АСН24.
Как сообщается, в здании театра идет капитальный ремонт, поэтому сотрудники «Котовасии» забрали большинство животных домой, а других котов временно расселили в уличных вольерах. Территория, где находятся вольеры, огорожена забором.
По словам члена родительского комитета «Котовасии» Ольги Арсентьевой, в воскресенье преподаватель студии и другие члены родительского комитета поставили на парковке у театра стол и вели запись детей на новый учебный год. Это не понравилось местным подросткам, которые играли на парковке в футбол.
На следующий день работники театра обнаружили, что двери вольеров были выломаны, а все 12 котов убиты. Самой молодой кошке недавно исполнился год.
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