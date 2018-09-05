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В ТЦ польского Белостока взорвалась самодельная бомба

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11:40 04.09.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самодельное взрывное устройство сработало в торговом центре польского города Белосток на востоке страны. Об этом сообщает во вторник радиостанция RMF FM.

Бомба состояла из петард и бутылок с легковоспламеняющейся смесью. Она была заложена под рабочим столом 64-летнего сотрудника администрации. Устройство сработало в момент, когда он выходил из кабинета.

Звуковая волна от взрыва была настолько сильной, что мужчина на какое-то время потерял слух. Других ранений у него не было. Кроме этого сотрудника никто не пострадал. Полиция пытается выяснить, как взрывное устройство выглядело до детонации, и кто мог его создать и подложить.

В торговом центре находятся несколько десятков магазинов. Ранее администрация не получала никаких анонимных угроз.

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