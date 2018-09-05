Новый фильм из серии "Полицейская академия" может вскоре выйти на экраны

18:07 Источник: НГ-Online

Восьмая комедия из серии "Полицейская академия" "уже на подходе". Об этом сообщил в своем "Твиттере" исполнитель роли сержанта Махоуни Стив Гаттенберг. "Следующая "Полицейская академия" на подходе, но пока без подробностей", - написал актер.

Первый фильм вышел в 1984 году, последний (седьмой) в 1994. Стив Гиттенберг снимался только в первых четырех фильмах.