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Меркель не исключает провал переговоров по Brexit

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22:15 04.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила возможность провала переговоров между Брюсселем и Лондоном по условиям выхода Великобритании из ЕС. Об этом она заявила во вторник во Франкфурте-на-Майне на мероприятии, организованном немецкой фондовой биржей Deutsche Boerse ("Дойче бёрзе").

"Мы не хотим, чтобы эти переговоры закончились провалом, но мы не можем этого и полностью исключать", - приводит слова Меркель агентство ДПА. "Мы приложим все силы для достижения результата", - подчеркнула канцлер.

"Мы поставили цель достигнуть взаимопонимания с Великобританией. Разумеется, важно, чтобы эта цель была достигнута при условии, что страна, которая не входит в ЕС, не может иметь такие же права и обязанности, как член ЕС", - отметила Меркель.

Одновременно она утверждала, что правительство ФРГ будет работать над укреплением финансовой площадки во Франкфурте-на-Майне в свете Brexit. "Мы все сделаем для того, чтобы поддержать Гессен (в этой земле расположен Франкфурт-на-Майне - прим. корр. ТАСС), чтобы создать привлекательные рамочные условия", - заверила Меркель.

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