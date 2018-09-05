Лавров: Америка посылает в Украину оружие, в том числе не только легкое стрелковое...

23:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США направляют на Украину боеприпасы и вооружения, в числе которых не только легкое стрелковое оружие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".

"Постоянное подтверждение устами натовцев, что украинцы будут в НАТО, вскружило голову партии войны в Киеве, в том числе и президенту Порошенко, и эти люди сейчас наращивают вооружения на линии соприкосновения в Донбассе. Американцы совсем недавно - снова прошла информация - направляют туда и боеприпасы, и вооружения, в том числе не только легкое стрелковое оружие, и там уже достаточно большое количество инструкторов из Соединенных Штатов, из Канады, из других западных стран", - сказал он.