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Российские Су-34 уничтожили цех "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе

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14:30 05.09.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два российских Су-34 во вторник уничтожили цех "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб, где боевики собирали ударные беспилотники и был склад со взрывчаткой для этих аппаратов. Об этом сообщили журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, 4 сентября в темное время суток зенитными средствами авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома были уничтожены два ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) террористов. Всего за последний месяц в районе российской авиабазы уничтожено и обезврежено 47 БПЛА боевиков.

"Два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 точечными ударами уничтожили цех, в котором боевиками "Джебхат ан-Нусры" осуществлялась сборка ударных БПЛА и склад со взрывчатыми веществами, которыми начинялись СВУ (самодельные взрывные устройства - прим. ТАСС) для беспилотников", - добавил генерал. Он уточнил, что всего в тот день по боевикам наносили удары четыре самолета российской авиагруппы с Хмеймима. "Удар наносился по дислоцированным вне населенных пунктов складам террористов, где хранились беспилотные летательные аппараты, а также по выявленным районам запуска ударных беспилотников для проведения террористических атак на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама", - сообщил генерал.

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