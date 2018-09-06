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Новости

Трамп сказал, что не отдавал приказ уничтожить Асада

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21:45 05.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обсуждал со своими советниками уничтожение президента Сирии Башара Асада. С соответствующим заявлением глава государства выступил перед журналистами в Белом доме.

Он прокомментировал информацию, опубликованную в книге журналиста "Вашингтон пост" Боба Вудворда "Страх. Трамп в Белом доме", в которой говорится о приказе Трампа уничтожить Асада в 2017 году. "Такое никогда не обсуждалось", - отметил президент.

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