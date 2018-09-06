Трамп сказал, что не отдавал приказ уничтожить Асада

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обсуждал со своими советниками уничтожение президента Сирии Башара Асада. С соответствующим заявлением глава государства выступил перед журналистами в Белом доме.

Он прокомментировал информацию, опубликованную в книге журналиста "Вашингтон пост" Боба Вудворда "Страх. Трамп в Белом доме", в которой говорится о приказе Трампа уничтожить Асада в 2017 году. "Такое никогда не обсуждалось", - отметил президент.