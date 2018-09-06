Облик двигателя ПД-35 уже определен, идут расчеты его параметров

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конструктивный облик перспективного двигателя большой тяги ПД-35 уже определен, идут расчеты его параметров. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех).

"Разработано техническое предложение на двигатель ПД-35, определен его конструктивный облик. Проводятся расчетно-экспериментальные работы по оценке достижимости заданных параметров", - рассказали в ОДК на "Гидроавиасалоне-2018".

В настоящее время проект находится в стадии реализации комплекса прикладных научно-исследовательских работ, "в ходе которых первостепенное значение имеет разработка и экспериментальная отработка необходимых "критических" технологий", отметили в компании.