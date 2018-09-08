Минобороны: Провокация с химоружием в Сирии запланирована на вечер 8 сентября
14:12 08.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инсценировка химической атаки в Сирии запланирована на вечер 8 сентября - к этому времени ее участники должны быть готовы к ее осуществлению, сигналом для начала должна стать специальная команда от неких "зарубежных друзей сирийской революции". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, по имеющейся в распоряжении Минобороны России информации, 7 сентября в Идлибе в расположенном в районе школы "Аль-Вахда" командном пункте террористов прошла сходка лидеров группировок "Хайат Тахрир Аш- Шам" ("Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ - прим. ТАСС) и "Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами" ("Исламская партия Туркестана", запрещена в РФ - прим. ТАСС) с участием местных координаторов "Сирийской гражданской обороны" ("Белые каски").
"На сходке были окончательно согласованы и утверждены сценарии проведения и съемок постановочных "инцидентов" с якобы применением отравляющих веществ сирийскими правительственными войсками против мирного населения в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин. Полная готовность всех участников, задействованных в проведении постановочных провокаций, должна быть обеспечена к вечеру 8 сентября. Сигналом для начала реализации террористами практической фазы провокации в провинции Идлиб станет специальная команда от неких "зарубежных друзей сирийской революции", - сказал Конашенков.
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