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Москву посетит министр энергетики США Рик Перри

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09:32 10.09.2018 Источник: Коммерсант.ru

Как выяснил “Ъ”, министр энергетики США Рик Перри на этой неделе посетит Москву для переговоров с главой Минэнерго РФ Александром Новаком, а также, возможно, другими российскими официальными лицами и участниками рынка. По словам источников “Ъ”, будет затронут широкий круг вопросов, в том числе состояние рынка нефти после вступления в силу санкций против Ирана, а также возможное ужесточение санкций США против России, в частности по проекту газопровода «Газпрома» «Северный поток-2».

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