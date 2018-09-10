"Игра престолов" получила семь "Эмми"
12:00 10.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
«Игра престолов» получила семь телевизионных «Оскаров». Сериал удостоен наград в различных номинациях премии «Эмми».
Торжественная церемония прошла в Лос-Анджелесе. «Игра престолов» была номинирована в 22 категориях. В итоге создателям достались премии за визуальные эффекты, грим, дизайн костюмов, лучшую оригинальную музыку, сведение звука, постановку трюков и работу художника-постановщика.
Сериал снимают с 2011 года. За это время вышло семь сезонов. Финальный, восьмой, должны были показать в первой половине следующего года, однако эти сроки сдвинулись. Представители команды заявляли, что съёмки продолжатся до мая 2019-го. Говорит Москва
Новости
- 12:32 10.09.2018
- Заура Дадаева перевели в другую колонию как злостного нарушителя порядка
- 12:10 10.09.2018
- Приморцы не смогли с первой попытки выбрать губернатора
- 12:05 10.09.2018
- В Париже мужчина с ножом набросился на прохожих
- 11:32 10.09.2018
- Самые большие зарплаты в РФ получают жители севера и москвичи
- 11:20 10.09.2018
- Серену Уильямс оштрафовали за скандал в финале US Open
- 11:05 10.09.2018
- ФСБ задержала члена ИГ, готовившего убийство одного из лидеров ДНР по заданию СБУ
- 11:00 10.09.2018
- Биржевой курс доллара превысил 70 рублей
- 10:32 10.09.2018
- На выборах в Госдуму по самарскому округу лидирует Александр Хинштейн
- 10:20 10.09.2018
- Националисты усилили позиции на парламентских выборах в Швеции
- 10:05 10.09.2018
- На акциях протеста в 33 городах РФ задержали свыше 800 человек - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать