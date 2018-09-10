0
0
144
Новости

"Игра престолов" получила семь "Эмми"

Добавить в избранное

12:00 10.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

«Игра престолов» получила семь телевизионных «Оскаров». Сериал удостоен наград в различных номинациях премии «Эмми».

Торжественная церемония прошла в Лос-Анджелесе. «Игра престолов» была номинирована в 22 категориях. В итоге создателям достались премии за визуальные эффекты, грим, дизайн костюмов, лучшую оригинальную музыку, сведение звука, постановку трюков и работу художника-постановщика.

Сериал снимают с 2011 года. За это время вышло семь сезонов. Финальный, восьмой, должны были показать в первой половине следующего года, однако эти сроки сдвинулись. Представители команды заявляли, что съёмки продолжатся до мая 2019-го.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

12:32 10.09.2018
Заура Дадаева перевели в другую колонию как злостного нарушителя порядка
0
72
12:10 10.09.2018
Приморцы не смогли с первой попытки выбрать губернатора
0
97
12:05 10.09.2018
В Париже мужчина с ножом набросился на прохожих
0
104
11:32 10.09.2018
Самые большие зарплаты в РФ получают жители севера и москвичи
0
231
11:20 10.09.2018
Серену Уильямс оштрафовали за скандал в финале US Open
0
175
11:05 10.09.2018
ФСБ задержала члена ИГ, готовившего убийство одного из лидеров ДНР по заданию СБУ
0
190
11:00 10.09.2018
Биржевой курс доллара превысил 70 рублей
0
278
10:32 10.09.2018
На выборах в Госдуму по самарскому округу лидирует Александр Хинштейн
0
215
10:20 10.09.2018
Националисты усилили позиции на парламентских выборах в Швеции
0
211
10:05 10.09.2018
На акциях протеста в 33 городах РФ задержали свыше 800 человек - СМИ
0
278

Возврат к списку