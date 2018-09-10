Курс евро превысил 81 рубль
16:12 10.09.2018 Источник: Коммерсант.ru
Курс евро на торгах на Московской бирже превысил 81 руб., обновив максимум с 1 марта 2016 года.
Ранее сегодня курс доллара поднялся выше 70 руб. впервые с марта 2016 года. Коммерсантъ
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