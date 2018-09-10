Пустоты под стартом "Союза" на Восточном могли перекосить башню обслуживания

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пустоты в бетоне под частью стартового комплекса ракеты "Союз" на космодроме Восточный могли привести к перекосу башни обслуживания или просадке железнодорожных путей, по которым она подъезжает к пусковому столу. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник на Восточном."Такие пустоты в бетоне без ремонта могли привести после определенного количество стартов ракет, которые сотрясают все сооружение старта и грунт, к перекосу башни обслуживания или просадке ж/д путей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что "благодаря проводившимся ранее работам, а также подписанному контракту по ремонту комплеска, такая возможность исключена".