Пустоты под стартом "Союза" на Восточном могли перекосить башню обслуживания
18:40 10.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пустоты в бетоне под частью стартового комплекса ракеты "Союз" на космодроме Восточный могли привести к перекосу башни обслуживания или просадке железнодорожных путей, по которым она подъезжает к пусковому столу. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник на Восточном.
"Такие пустоты в бетоне без ремонта могли привести после определенного количество стартов ракет, которые сотрясают все сооружение старта и грунт, к перекосу башни обслуживания или просадке ж/д путей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что "благодаря проводившимся ранее работам, а также подписанному контракту по ремонту комплеска, такая возможность исключена".
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