0
0
61
Новости

Пустоты под стартом "Союза" на Восточном могли перекосить башню обслуживания

Добавить в избранное

18:40 10.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пустоты в бетоне под частью стартового комплекса ракеты "Союз" на космодроме Восточный могли привести к перекосу башни обслуживания или просадке железнодорожных путей, по которым она подъезжает к пусковому столу. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник на Восточном.

"Такие пустоты в бетоне без ремонта могли привести после определенного количество стартов ракет, которые сотрясают все сооружение старта и грунт, к перекосу башни обслуживания или просадке ж/д путей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что "благодаря проводившимся ранее работам, а также подписанному контракту по ремонту комплеска, такая возможность исключена".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

18:00 10.09.2018
Белоусов считает нежелательным возможное повышение ключевой ставки ЦБ РФ
0
103
17:32 10.09.2018
В СБУ прокомментировали обвинения в помощи террористам ИГ
0
143
17:12 10.09.2018
Хашим Тачи в случае посещения Сербии будет арестован - глава МВД Сербии
0
168
17:00 10.09.2018
На шести участках отменены результаты голосования губернаторских выборов
0
186
16:32 10.09.2018
Идея о спецсудах для рассмотрела дел "о лайках" - лишь экспертное мнение, считает Песков
0
195
16:12 10.09.2018
Курс евро превысил 81 рубль
0
213
16:00 10.09.2018
Синод РПЦЗ выразил возмущение действиями Константинопольского патриархата на Украине
0
234
15:32 10.09.2018
Повар Джейми Оливер поймал грабителя в своем доме
0
246
15:12 10.09.2018
Ким Чен Ын назвал послание Путина прекрасным
0
254
15:00 10.09.2018
Верховный комиссар ООН призвала расследовать все сообщения о пытках в российских колониях
0
314

Возврат к списку