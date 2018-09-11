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Вводить безвизовый режим Россия и Китай не готовы

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07:00 11.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай пока не готовы к полной отмене виз, но принимают меры по облегчению визового режима. Об этом заявил во вторник в беседе с корр. ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) посол РФ в Пекине Андрей Денисов.

"Мы пока не готовы [к отмене виз], обе страны, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - И Китай, и Россия очень крупные страны, крупным странам идти на такого рода облегчения довольно сложно". По его словам, в рамках сохраняющегося визового режима "и с российской, и с китайской стороны сделано максимум для того, чтобы его облегчить".

Денисов привел в пример безвизовый групповой туризм. "По этому каналу около миллиона наших граждан въезжает в Китай ежегодно. Для жителей приграничных регионов обеих стран нет никакой трудности в совершении поездки в сопредельное государство, - продолжил посол. - Китай вводит исключение из визового режима на 72 часа при посещении крупных городов, которые максимально привлекают туристов, или острова Хайнань".

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