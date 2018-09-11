В Госдуме предлагают ограничить кредитную нагрузку россиян
09:00 11.09.2018 Источник: Известия
Уровень долговой нагрузки заемщиков хотят ограничить законом. Россияне должны тратить на погашение кредитов не более 50% от совокупного дохода семьи. При превышении этого показателя банкам и микрофинансовым организациям запретят выдавать займы гражданам. Соответствующие поправки в законодательство разрабатывает комитет Госдумы по финансовому рынку, рассказал «Известиям» председатель комитета Анатолий Аксаков. Инициатива направлена на защиту граждан, однако те, чья долговая нагрузка окажется выше, в итоге могут пойти к «черным кредиторам».
Как ранее сообщали «Известия», количество банковских клиентов, которые отдают на погашение кредитов половину месячного дохода, упало до минимума с 2015 года. Это следует из расчетов Национального бюро кредитных историй. По итогам первых шести месяцев 2018 года доля заемщиков с экстремальными долгами составила 12,5%, за аналогичный период 2015 года — 15,14%. Снижение нагрузки произошло за счет ипотеки, в сегменте необеспеченных займов доля заемщиков с высокими расходами на обслуживание долга остается постоянной, пояснили в Центробанке. Ключевую роль в снижении долговой нагрузки населения сыграли программы рефинансирования. Услуга позволяет погасить кредит, взяв его в другом банке под более низкий процент.
По информации БКИ «Эквифакс», сейчас в среднем по стране граждане тратят на выплату кредита 40% дохода.
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