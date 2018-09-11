0
0
168
Новости

В полиции назвали самые популярные у угонщиков марки автомобилей

Добавить в избранное

11:05 11.09.2018

В полиции назвали самые распространенные места угона автомобилей. Ночью машины похищают от подъездов, днем — от торговых центров. Беспокоиться за своим автомобили прежде всего необходимо владельцам Kia и Hyundai, а также Lexus, Mazda и Nissan.

Наиболее часто автомобили угоняют в октябре, а самые распространенные места кражи — неохраняемые стоянки ночью и парковки возле торговых центров днем. Об этом корреспонденту Autonews.ru рассказал представитель МВД России.

Согласно отчету ведомства, с января по июнь 2018 г. в России зарегистрировали 9 932 кражи автомобилей. Еще в 10 689 случаях нарушителям закона удалось доказать, что машиной они завладели без цели хищения, то есть, к примеру, просто захотели погреться зимой и не собирались продавать автомобиль.

Специалисты организации составили рейтинг самых популярных у угонщиков моделей, посчитав количество угонов каждой модели на тысячу единиц. 

Лидером угонов стал спорткар Nissan GT-R — его рейтинг 9,9 означает, что в среднем 10 этих машин из тысячи обязательно угоняют. На большинстве GT-R просто отсутствие дополнительное охранное оборудование. На втором месте — китайский седан Brilliance H530: 7,7 машины из тысячи пропадают. Эксперт объясняет это тем, их владельцы из экономии используют самые простые сигнализации, которые не защищены от электронного взлома.

На третьем месте — ГАЗ-М21 «Волга» — их угоняют, чтобы потом продать коллекционерам или на запчасти. Самым популярным SUV среднего ценового сегмента среди угонщиков, по оценкам специалистов, считается Mazda CX-5. В зоне риска также Kia Sportage и Mitsubishi ASX.

Популярность моделей Lexus эксперты также объясняет ликвидностью марки на вторичном рынке и тем, что порядка 80% угнанных машин не имели дополнительной защиты.

В компании «Цезарь Сателлит» проанализировали угоны на примере Москвы. По данным компании, в столице за первые шесть месяцев было объявлено в розыск 1 439 автомобилей разных марок. Лидерами московского рейтинга стали Hyundai Solaris, Toyota Camry, Kia Rio, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser 200, Kia Sportage, Nissan X-Trail, Ford Focus, Mazda CX-5 и ВАЗ 21074. «Огромной популярностью у угонщиков пользуются Mercedes, BMW, Land Rover. Среди отечественных машин — это ВАЗ и ГАЗ, — рассказали Autonews.ru в компании. — Угонщики предпочитают премиум-класс, поскольку усилия, затраченные на угон более дорогой машины, окупаются с большим успехом».

В «Угона.НЕТ» считают, что любой автомобиль, имеющий функцию бесконтактного доступа, может стать добычей угонщика с ретранслятором. Исключением не станут даже самые новые модели 2018 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:32 11.09.2018
Турция перебросила танки и спецназ на границу с Сирией
0
42
09:20 11.09.2018
"Адмирала Кузнецова" включили в список худших авианосцев в мире
0
41
08:15 11.09.2018
Компания из США приступила к новым поискам затонувшей подлодки "Сан-Хуан"
0
46
07:35 11.09.2018
На Дальнем Востоке начались масштабные военные учения
0
60
08:35 10.09.2018
Самолеты ВВС Германии могут присоединиться к ударам по Сирии
0
104
07:12 10.09.2018
Пентагон: В районе Дейр-эз-Зора у нас нет фосфорных бомб
0
104
20:39 09.09.2018
Минобороны РФ: ВВС США отбомбились в Сирии фосфорными боеприпасами
0
121
12:20 09.09.2018
Франция решила обновить группировку своих военных спутников
0
128
11:23 09.09.2018
Турция приглашена на российско-китайские учения "Восток-2018" - СМИ
0
138
20:24 08.09.2018
В Сирии Пентагон намерен использовать свои методы борьбы с терроризмом
0
149

Возврат к списку