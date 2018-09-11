В полиции назвали самые популярные у угонщиков марки автомобилей

11:05

В полиции назвали самые распространенные места угона автомобилей. Ночью машины похищают от подъездов, днем — от торговых центров. Беспокоиться за своим автомобили прежде всего необходимо владельцам Kia и Hyundai, а также Lexus, Mazda и Nissan.



Наиболее часто автомобили угоняют в октябре, а самые распространенные места кражи — неохраняемые стоянки ночью и парковки возле торговых центров днем. Об этом корреспонденту Autonews.ru рассказал представитель МВД России.



Согласно отчету ведомства, с января по июнь 2018 г. в России зарегистрировали 9 932 кражи автомобилей. Еще в 10 689 случаях нарушителям закона удалось доказать, что машиной они завладели без цели хищения, то есть, к примеру, просто захотели погреться зимой и не собирались продавать автомобиль.



Специалисты организации составили рейтинг самых популярных у угонщиков моделей, посчитав количество угонов каждой модели на тысячу единиц.



Лидером угонов стал спорткар Nissan GT-R — его рейтинг 9,9 означает, что в среднем 10 этих машин из тысячи обязательно угоняют. На большинстве GT-R просто отсутствие дополнительное охранное оборудование. На втором месте — китайский седан Brilliance H530: 7,7 машины из тысячи пропадают. Эксперт объясняет это тем, их владельцы из экономии используют самые простые сигнализации, которые не защищены от электронного взлома.



На третьем месте — ГАЗ-М21 «Волга» — их угоняют, чтобы потом продать коллекционерам или на запчасти. Самым популярным SUV среднего ценового сегмента среди угонщиков, по оценкам специалистов, считается Mazda CX-5. В зоне риска также Kia Sportage и Mitsubishi ASX.



Популярность моделей Lexus эксперты также объясняет ликвидностью марки на вторичном рынке и тем, что порядка 80% угнанных машин не имели дополнительной защиты.



В компании «Цезарь Сателлит» проанализировали угоны на примере Москвы. По данным компании, в столице за первые шесть месяцев было объявлено в розыск 1 439 автомобилей разных марок. Лидерами московского рейтинга стали Hyundai Solaris, Toyota Camry, Kia Rio, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser 200, Kia Sportage, Nissan X-Trail, Ford Focus, Mazda CX-5 и ВАЗ 21074. «Огромной популярностью у угонщиков пользуются Mercedes, BMW, Land Rover. Среди отечественных машин — это ВАЗ и ГАЗ, — рассказали Autonews.ru в компании. — Угонщики предпочитают премиум-класс, поскольку усилия, затраченные на угон более дорогой машины, окупаются с большим успехом».



В «Угона.НЕТ» считают, что любой автомобиль, имеющий функцию бесконтактного доступа, может стать добычей угонщика с ретранслятором. Исключением не станут даже самые новые модели 2018 года.

