Операцией по устранению Скрипаля занимались шесть российских разведчиков - СМИ
11:20 11.09.2018 Источник: Эхо Москвы
Операцией по устранению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля занимались шесть российских разведчиков. Об этом пишет британская пресса со ссылкой на источники в спецслужбах. Как отмечает газета «Миррор», они входили в состав группы убийц под кодовым названием «Чистильщики». Об Александре Петрове и Руслане Боширове ранее сообщил Скотланд-Ярд, а остальные четверо, якобы, занимались подстраховкой, прилетев через другие британские аэропорты. Эхо Москвы
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