Глава Нацгвардии Золотов вызвал Навального на поединок

13:00 Источник: Эхо Москвы

Глава Нацгвардиивызвал оппозиционерана дуэль. В видеообращении Золотов пообещал сделать из Навального «хорошую сочную отбивную». Таким образом глава Нацгвардии ответил на обвинения в коррупции при закупках продовольствия для бойцов этой структуры.

Золотов также сказал, что ведомство выявляет недобросовестных поставщиков продуктов, а Навального он назвал «изделием из американской пробирки» и «клоном». Эхо Москвы