Глава Нацгвардии Золотов вызвал Навального на поединок
13:00 11.09.2018 Источник: Эхо Москвы
Глава Нацгвардии Виктор Золотов вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль. В видеообращении Золотов пообещал сделать из Навального «хорошую сочную отбивную». Таким образом глава Нацгвардии ответил на обвинения в коррупции при закупках продовольствия для бойцов этой структуры.
Золотов также сказал, что ведомство выявляет недобросовестных поставщиков продуктов, а Навального он назвал «изделием из американской пробирки» и «клоном». Эхо Москвы
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