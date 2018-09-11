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Глава Нацгвардии Золотов вызвал Навального на поединок

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13:00 11.09.2018 Источник: Эхо Москвы

Глава Нацгвардии Виктор Золотов вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль. В видеообращении Золотов пообещал сделать из Навального «хорошую сочную отбивную». Таким образом глава Нацгвардии ответил на обвинения в коррупции при закупках продовольствия для бойцов этой структуры. 

Золотов также сказал, что ведомство выявляет недобросовестных поставщиков продуктов, а Навального он назвал «изделием из американской пробирки» и «клоном».  Эхо Москвы

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