Товарооборот РФ и Китая в 2018 году вырастет до $100 млрд, рассчитывает Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Россиирассчитывает, что объем торговли между РФ и Китаем в 2018 году достигнет планки 100 млрд долларов."87 млрд [долларов составил объем товарооборота] - в прошлом году, в этом году почти наверняка выйдем на 100 млрд долларов", - отметил российский лидер, открывая встречу с председателем КНР