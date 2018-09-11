Товарооборот РФ и Китая в 2018 году вырастет до $100 млрд, рассчитывает Путин
16:00 11.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что объем торговли между РФ и Китаем в 2018 году достигнет планки 100 млрд долларов.
"87 млрд [долларов составил объем товарооборота] - в прошлом году, в этом году почти наверняка выйдем на 100 млрд долларов", - отметил российский лидер, открывая встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
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