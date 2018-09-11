США могли проводить эксперименты над людьми в лаборатории в Грузии - экс-глава МГБ Грузии
16:12 11.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные и частные подрядчики США могли проводить в лаборатории в Грузии секретные эксперименты над людьми. Об этом во вторник заявил бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве.
"Первичное изучение лишь части документов - а их сотни, тысячи листов, переданных мне из Грузии моими друзьями, показывает, что в Лаборатории Лугара (Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара) биологами военно-медицинской группы США в Грузии и частными подрядчиками действительно могли проводиться секретные эксперименты над жителями Грузии. Целый ряд таких экспериментов окончился летальным исходом для моих соотечественников", - сказал он.
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