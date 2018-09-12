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Путин предложил до конца года заключить мирный договор с Японией без предварительных условий

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10:00 12.09.2018 Источник: RNS

Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца этого года без предварительных условий. Об этом он заявил в ходе Восточного экономического форума.

«70 лет мы ведем переговоры. Синдзо (Абэ) сказал: давайте поменяем подходы. Давайте. Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор, не сейчас, но до конца года, без всяких предварительных условий», — сказал он.

«А потом, на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы. Разумеется, мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет», — добавил президент.  RNS

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