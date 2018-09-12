Путин предложил до конца года заключить мирный договор с Японией без предварительных условий
10:00 12.09.2018 Источник: RNS
Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца этого года без предварительных условий. Об этом он заявил в ходе Восточного экономического форума.
«70 лет мы ведем переговоры. Синдзо (Абэ) сказал: давайте поменяем подходы. Давайте. Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор, не сейчас, но до конца года, без всяких предварительных условий», — сказал он.
«А потом, на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы. Разумеется, мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет», — добавил президент. RNS
Новости
- 10:05 12.09.2018
- Консерваторы обсуждают отставку Мэй - СМИ
- 09:32 12.09.2018
- Отношения между США и РФ "отравлены" - Лавров
- 09:20 12.09.2018
- Американских астронавтов подозревают в намеренной порче российского "Союза"
- 09:05 12.09.2018
- Трамп подпишет указ о санкциях за вмешательство в выборы - Reuters
- 09:00 12.09.2018
- Украина усилила группировку войск на Азовском направлении
- 08:50 12.09.2018
- В РЖД рассказали, когда начнется строительство ВСМ Москва-Казань
- 08:40 12.09.2018
- Голодец считает, что российское кино способно победить в конкуренции с западным
- 08:30 12.09.2018
- Титов предложил уголовное наказание для чиновников за препятствование законному бизнесу
- 08:20 12.09.2018
- Вводить обязательную продажу валютной выручки сейчас не нужно - Орешкин
- 08:05 12.09.2018
- В Приморье может появиться завод по сборке канадских региональных самолетов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать