Военные учения РФ и Китая станут регулярными - Шойгу
14:00 12.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совместные учения России и Китая будут проходить на регулярной основе, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Сегодня министр обороны РФ и глава военного ведомства Китая Вэй Фэнхэ проверили работу российского и китайского пунктов управления войсками на полигоне Цугол.
"Мы договорились, что такие учения будем теперь регулярно проводить", - сказал Шойгу.
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