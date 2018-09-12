Военные учения РФ и Китая станут регулярными - Шойгу

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместные учения России и Китая будут проходить на регулярной основе, сообщил министр обороны РФ генерал армииСегодня министр обороны РФ и глава военного ведомства Китаяпроверили работу российского и китайского пунктов управления войсками на полигоне Цугол."Мы договорились, что такие учения будем теперь регулярно проводить", - сказал Шойгу.