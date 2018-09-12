В Госдуму внесен дуэльный кодекс из-за обращения Золотова к Навальному
15:00 12.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутат ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение Госдумы "Дуэльный кодекс РФ" и законопроект о введении его в действие. Информация об этом размещена в среду в думской электронной базе данных.
Как пояснил Иванов ТАСС, на это решение его "сподвигло" видеообращение руководителя Росгвардии Виктора Золотова к Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального, где первый вызвал блогера на дуэль. "Это с этим связано, чтобы все упорядочить. Тем более что это не первый случай", - признался Иванов.
По словам автора, "сам дуэльный кодекс очень большой". "Там все прописано. Если эти товарищи хотят стрелять друг в друга, я просто напросто предлагаю установить правила", - добавил Иванов.
Ранее ряд СМИ процитировали расследование Фонда по борьбе с коррупцией о том, что продукты для нужд Росгвардии закупаются по завышенным ценам. В видеообращении в ответ на утверждения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о нарушениях в ведомстве глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить его в "отбивную".
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