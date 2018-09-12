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Новости

Россиянин, которого Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей, согласился прокомментировать ситуацию

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16:12 12.09.2018 Источник: Эхо Москвы

Россиянин Александр Петров, которого власти Великобритании обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, согласился дать подробный комментарий по поводу возникшей ситуации на следующей неделе. 

Ранее Владимир Путин попросил подозреваемых Петрова и Руслана Боширова встретиться с журналистами и подтвердить, что они являются гражданскими лицами. Власти Великобритании, между тем, настаивают, что подозреваемые в отравлении Скрипалей — сотрудники ГРУ.  Эхо Москвы

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