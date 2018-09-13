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Новости

Абэ высказался по поводу подписания мирного договора

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09:00 13.09.2018 Источник: Известия

России и Японии необходимо подготовить правильную атмосферу для подписания мирного договора, а также добиться понимания жителей обеих стран по данному вопросу. С таким заявлением выступил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

В рамках круглого стола с представителями промышленности на полях Восточного экономического форума Абэ заявил о важности продвижения понимания среди граждан и отметил, что необходимо избавиться от взаимного недоверия, касающегося территориальной проблемы, пишет ТАСС со ссылкой на агентство «Киодо».

12 сентября Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор «без всяких дополнительных условий» до конца года.

Главный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга напомнил позицию Токио, которая состоит в том, что вопрос так называемых северных территорий (четырех островов Курильской гряды) должен быть решен до подписания какого-либо мирного соглашения.  Известия

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