В 2017 году мировой индекс счастья упал до минимума за десять лет
11:32 13.09.2018 Источник: Газета.Ru
Данные американского института общественного мнения Gallup свидетельствуют, что в 2017-м году мировой индекс счастья упал до минимума за последние десять лет.
Социологи опросили взрослых людей в 147 странах о том, испытывали ли они позитивные эмоции днем ранее. В общей сложности было проведено более 145 тыс. интервью. Около 70% ответили, что испытывали счастье, смеялись или улыбались.
Исследователи отметили, результаты 2017 года оказались худшими с 2006 года, когда начались такие опросы. Управляющий редактор Gallup Мохаммед Юнис отметил, что мир сегодня «грустен больше, чем мы когда-либо видели».
Сотрудники Gallup пришли к выводу, что самой несчастливой страной мира является Центральноафриканская республика (ЦАР). Отмечается, что в ней продолжительные боевые действия вынудили десятки тыс. человек покинуть свои дома. На втором месте оказался Ирак, где несчастны 59% населения. Также в списке самых несчастных стран оказались Южный Судан (55%), Египет (47%) и Иран (45%). Газета.Ru
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