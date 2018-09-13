Руководство Чехии поддержало перенос своего посольства в Иерусалим
13:05 13.09.2018 Источник: Газета.Ru
Президент Чехии Милош Земан, чешский премьер-министр Андрей Бабиш и другие высокопоставленные чиновники поддержали перенос своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на совместное заявление политиков.
В заявлении говорится, что открытие почетного консульство Чехии в Иерусалиме стало первым шагом для переноса чешской дипмиссии в этот город. После этого Чехия планирует открыть в Иерусалиме другие чешские учреждения.
Сроки переноса посольства Чехии в Иерусалим не называются. Газета.Ru
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