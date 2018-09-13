Британский МИД назвал интервью Боширова и Петрова лживым
15:12 13.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британский МИД назвал интервью, которое подозреваемые Лондоном по делу об отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов дали телеканалу RT, лживым и искажающим информацию.
"Мы многократно просили Россию отчитаться о том, что произошло в Солсбери в марте. Сегодня - как мы и предвидели - они ответили путем умышленного искажения [информации] и лжи", - заявили в британском внешнеполитическом ведомстве в четверг в ответ на запрос ТАСС. Там подчеркнули, что продолжают считать двоих россиян, публично заявивших о своей невиновности, основными подозреваемыми в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.
"Правительство не сомневается в том, что эти люди являются офицерами российской военной разведывательной службы - ГРУ - которые использовали невероятно токсичное запрещенное химическое оружие на улицах нашей страны", - отметили в министерстве.
В четверг Руслан Боширов и Александр Петров дали первое интервью телеканалу RT. В нем они отвергли заявления Лондона о причастности к отравлению, отметив, что после распространения их фотографий британским следствием они не чувствуют себя в безопасности. Петров и Боширов выразили желание, чтобы их оставили в покое, в том числе СМИ.
ВИДЕО интервью Боширова и Петрова.
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