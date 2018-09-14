Патриарх Кирилл не будет поминать патриарха Константинопольского за богослужением
17:40 14.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прекращает поминать предстоятеля Константинопольской церкви патриарха Варфоломея за богослужением. Такое решение принято по итогам внеочередного заседания Священного Синода Русской православной церкви в пятницу, сообщил журналистам председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.
"Синод принял решение о приостановлении поминовения патриарха Константинопольского за богослужением Русской православной церкви", - сказал митрополит.
Константинопольский патриархат 7 сентября "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов, то есть посланников, в Киев, который является канонической территорией Московского патриархата. Священный Синод Русской православной церкви в ответ на это выразил "решительный протест и глубокое возмущение" и заявил, что действия Константинопольской церкви "являются грубейшим попранием церковных канонов".
Представители Русской православной церкви также не будут принимать участие в работе межцерковных структур, в которых главенствуют представители Константинопольского патриархата, в связи с назначением в Киеве экзархов Константинопольской церкви. Такое решение принято по итогам внеочередного заседания Священного Синода Русской православной церкви в пятницу, сообщил журналистам председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.
"Мы также приняли решение приостановить наше участие во всех структурах, где председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата", - заявил он.
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