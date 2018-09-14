Патриарх Кирилл не будет поминать патриарха Константинопольского за богослужением

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Русипрекращает поминать предстоятеля Константинопольской церкви патриарха Варфоломея за богослужением. Такое решение принято по итогам внеочередного заседания Священного Синода Русской православной церкви в пятницу, сообщил журналистам председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский"Синод принял решение о приостановлении поминовения патриарха Константинопольского за богослужением Русской православной церкви", - сказал митрополит.Константинопольский патриархат 7 сентября "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов, то есть посланников, в Киев, который является канонической территорией Московского патриархата. Священный Синод Русской православной церкви в ответ на это выразил "решительный протест и глубокое возмущение" и заявил, что действия Константинопольской церкви "являются грубейшим попранием церковных канонов".Представители Русской православной церкви также не будут принимать участие в работе межцерковных структур, в которых главенствуют представители Константинопольского патриархата, в связи с назначением в Киеве экзархов Константинопольской церкви. Такое решение принято по итогам внеочередного заседания Священного Синода Русской православной церкви в пятницу, сообщил журналистам председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион."Мы также приняли решение приостановить наше участие во всех структурах, где председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата", - заявил он.