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Более половины россиян выступает за запрет на продажу спиртного людям моложе 21 года

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20:00 14.09.2018 Источник: RNS

Более половины граждан России выступают за запрет на продажу алкогольных напитков людям моложе 21 года, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на тему алкоголизма.

«Среди мер по борьбе с алкоголизмом наибольшей поддержкой россиян пользуется запрет на продажу спиртного гражданам, не достигшим 21 года (58%), пропаганда здорового образа жизни (54%) – с 2005 г. (39%) актуальность последней заметно выросла, а также запрет рекламы алкоголя (49% в 2018 г. против 57% в 2009 г.)», — говорится в результатах исследования.

За последние 13 лет снизилось число россиян, которые поддерживают введение уголовной ответственности за употребление спиртного в общественных местах (с 39% до 33%). За повышение цен на алкоголь выступает 21% опрошенных, за введение «сухого закона» — 12% респондентов.  RNS

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