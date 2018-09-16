Трамп считает, что его рейтинг зависим от отношений с РФ

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп считает, что расследование относительно приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году стоило ему 25 процентных пунктов в рейтинге. Об этом американский лидер написал в субботу на своей странице в сети "Твиттер".

"У меня (у нас) хорошие показатели по опросам, а экономика находится в лучшем состоянии за все время. Если бы не подстроенная охота на ведьм в связи с Россией, они были бы на 25 [процентных] пунктов выше", - заявил он, подчеркнув, что тему вмешательства в выборы демократы используют, чтобы навредить республиканцам в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре.

Согласно одному из последних опросов общественного мнения, проведенных совместно газетой "Вашингтон пост" и телекомпанией Эй-би-си, деятельность Дональда Трампа на посту президента США одобряют 36% американцев, противоположного мнения придерживаются 60% граждан страны.



