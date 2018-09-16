США: Ураган "Флоренс" уже унес жизни 13 человек
11:30 16.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ураган "Флоренс", ослабевший до тропического шторма, унес жизни 13 человек в американских штатах Северная Каролина и Южная Каролина. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания Эй-би-си.
В числе жертв она упоминает мать с ребенком, которых задавило рухнувшим деревом в Уилмингтоне (штат Северная Каролина), а также 78-летнего мужчину, который погиб от удара током при попытке соединить два провода под проливным дождем в Кинстоне (Северная Каролина).
По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, шторм находится в 45 км к северо-востоку от американского города Колумбия (штат Южная Каролина) и продолжает двигаться вглубь континента в западном направлении со скоростью около 2,5 м/с. Менее чем через 12 часов шторм, как ожидается, ослабнет до категории так называемой тропической депрессии, но сильные ливни и наводнения продолжатся.
Новости
- 12:30 16.09.2018
- Харуки Мураками отказался от номинации на премию ради написания новой книги
- 10:15 16.09.2018
- Трамп считает, что его рейтинг зависим от отношений с РФ
- 10:00 16.09.2018
- СМИ: Абэ не поверил в спонтанность предложения Путина о заключении мирного договора
- 09:45 16.09.2018
- В Чехии отмечено снижение потока нелегальных беженцев
- 22:30 15.09.2018
- СМИ: ООН обвиняет КНДР в нарушение санкций и продажи оружия Сирии
- 21:30 15.09.2018
- ВВС ФРГ не планируют покидать Ближний Восток в ближайшее время
- 20:30 15.09.2018
- СМИ: Главу Пентагона могут уволить за строптивость
- 19:30 15.09.2018
- Во время визита Путина в Сингапур может быть подписан ряд соглашений
- 18:30 15.09.2018
- Главным режиссером театра Вахтангова станет Юрий Бутусов
- 17:30 15.09.2018
- Верховная рада зарегистрировала проект бюджета Украины на 2019 год
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать