США: Ураган "Флоренс" уже унес жизни 13 человек

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ураган "Флоренс", ослабевший до тропического шторма, унес жизни 13 человек в американских штатах Северная Каролина и Южная Каролина. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания Эй-би-си.

В числе жертв она упоминает мать с ребенком, которых задавило рухнувшим деревом в Уилмингтоне (штат Северная Каролина), а также 78-летнего мужчину, который погиб от удара током при попытке соединить два провода под проливным дождем в Кинстоне (Северная Каролина).

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, шторм находится в 45 км к северо-востоку от американского города Колумбия (штат Южная Каролина) и продолжает двигаться вглубь континента в западном направлении со скоростью около 2,5 м/с. Менее чем через 12 часов шторм, как ожидается, ослабнет до категории так называемой тропической депрессии, но сильные ливни и наводнения продолжатся.







