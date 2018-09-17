Марин Ле Пен отказалась от идеи "увести" Францию из ЕС
11:20 17.09.2018 Источник: REGNUM
Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен начала свою кампанию за европейские выборы, представив альтернативный проект, переориентированный на борьбу с иммиграцией и защиту покупательной способности, сообщает Europe1.
Марин Ле Пен отказалась от идеи покинуть Европейский союз и зону евро. Если раньше она активно продвигала идею Frexit, то теперь глава партии «Национальное объединение» защищает другую Европу, «союз европейских наций».
Кроме того, главу партии возмущает «эта политика богатых», которая оказывает прямое влияние на жизнь французов».
«Французы должны знать, что на одного мигранта приходится 4 200 евро в месяц. Медицинская помощь государства, предназначенная для беженцев, обходится в 2 млрд евро в год. Нам каждый день говорят, что денег больше нет. У Франции нет денег на пенсионеров, инвалидов или оснащение полиции, но есть средства для миграции. На протяжении 30 лет нам говорили, что для бездомных нет мест и средств, сегодня мы без проблем обнаруживаем десятки тысяч мест проживания для мигрантов», — заявила Марин Ле Пен, поднимая тему миграции. ИА REGNUM
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