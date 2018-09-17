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Ситуация с МКС под контролем - Песков

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16:00 17.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с отверстием на МКС под контролем. "К [главе Роскосмоса Дмитрию] Рогозину [вопрос]. Там все под контролем", - сказал представитель Кремля.

Спецкомиссия Роскосмоса, которую возглавляет и.о. первого заместителя главы госкорпорации Николай Севастьянов, пока не определилась с основной версией относительно того, кто и когда мог повредить пилотируемый корабль "Союз МС-09". Об этом сообщил ранее в понедельник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

30 августа на МКС было зафиксировано падение давления вследствие утечки воздуха. Экипаж станции путем последовательной герметизации отсеков станции и пристыкованных к ней кораблей обнаружил дыру в обшивке "Союза МС-09" диаметром 2 мм. Она была заделана с помощью нескольких слоев эпоксидной смолы, давление на МКС стабилизировалось. 31 августа космонавты укрепили "заплату" дополнительным слоем герметика.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал ранее, комиссия госкорпорации будет работать столько, сколько нужно, но "в разумных пределах". Также он сообщил, что ситуация с расследованием причин оказалась сложнее, чем предполагалось ранее и в работе участвуют "компетентные органы".

Кроме того, Рогозин ранее провел телефонный разговор с главой НАСА Джимом Брайденстайном, стороны условились, что технические эксперты Роскосмоса и американского космического агентства будут тесно взаимодействовать по проблеме "идентификации и ликвидации причин утечки воздуха". Также Рогозин и Брайнденстайн договорились о постоянном содействии "со стороны НАСА расследованию Роскосмосом ситуации на корабле "Союз МС-09".

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