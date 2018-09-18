США вводят новые пошлины на товары из Китая на $200 млрд
10:05 18.09.2018 Источник: Коммерсант.ru
Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых 10%-х пошлин на товары из Китая в объеме $200 млрд, сообщает Reuters. Они вступят в силу 24 сентября.
«Если Китай предпримет ответные меры против наших фермеров или других отраслей промышленности, мы немедленно проведем третий этап, который предусматривает тарифы на дополнительный импорт в размере $267 млрд»,— говорится в заявлении господина Трампа.
В 2017 году Китай поставил в США товары на общую сумму $505,6 млрд. Таким образом, США, с учетом третьего этапа, могут ввести пошлины на весь объем китайского импорта. Коммерсантъ
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