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Обнаружено место падения российского Ил-20

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12:00 18.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Обнаружено место падения российского Ил-20 у побережья Сирии. По данным Минобороны России, оно находится в 27 км к западу от населённого пункта Баниас в провинции Латакия.

Фрагменты тел экипажа, личные вещи, а также обломки самолёта, на борту которого находились 15 военнослужащих, подняты на борт российских кораблей. В настоящее время к месту крушения идёт судно «Селигер», оснащённое глубоководными аппаратами.

Российский Ил-20 исчез с радаров у сирийского побережья накануне в 23 часа. Это произошло во время налёта израильских истребителей на объекты в провинции Латакия. По данным Минобороны РФ, израильские F-16 в ходе атаки прикрылись нашим самолётом, в который попала ракета сирийских ПВО.  Говорит Москва

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