Обнаружено место падения российского Ил-20
12:00 18.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Обнаружено место падения российского Ил-20 у побережья Сирии. По данным Минобороны России, оно находится в 27 км к западу от населённого пункта Баниас в провинции Латакия.
Фрагменты тел экипажа, личные вещи, а также обломки самолёта, на борту которого находились 15 военнослужащих, подняты на борт российских кораблей. В настоящее время к месту крушения идёт судно «Селигер», оснащённое глубоководными аппаратами.
Российский Ил-20 исчез с радаров у сирийского побережья накануне в 23 часа. Это произошло во время налёта израильских истребителей на объекты в провинции Латакия. По данным Минобороны РФ, израильские F-16 в ходе атаки прикрылись нашим самолётом, в который попала ракета сирийских ПВО. Говорит Москва
Новости
- 12:20 18.09.2018
- Кремль обеспокоен ситуацией со сбитым Ил-20, ситуация анализируется - Песков
- 12:05 18.09.2018
- Депутаты Госдумы снизили себе штрафы за отсутствие на заседаниях
- 11:44 18.09.2018
- Московский кредитный банк поможет российским экспортерам зерна субсидированием процентных ставок
- 11:32 18.09.2018
- Дело Скрипалей рассмотрят на саммите ЕС в Зальцбурге
- 11:20 18.09.2018
- Путин не помиловал экс-мэра Ярославля Урлашова
- 11:05 18.09.2018
- Во Владивостоке прошел митинг в поддержку врио губернатора
- 11:00 18.09.2018
- Ил-20 был сбит ПВО Сирии, так как им прикрывались истребители F-16 Израиля
- 10:32 18.09.2018
- Прокуратура проверит дом собраний мормонов в Челябинске
- 10:20 18.09.2018
- Скидки ищет каждый пятый россиянин
- 10:05 18.09.2018
- США вводят новые пошлины на товары из Китая на $200 млрд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать