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Новости

Депутаты Госдумы снизили себе штрафы за отсутствие на заседаниях

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12:05 18.09.2018 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Госдума на заседании приняла проект постановления о внесении изменений в регламент нижней палаты парламента, в частности, снижается штраф за отсутствие депутата на заседании.

Так, документом предусматривается снижение материального наказания за отсутствие на заседании палаты без уважительной причины – с 1/6 до 1/9 от зарплаты за каждое пропущенное заседание.  Агентство городских новостей "Москва"

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