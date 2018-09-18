Депутаты Госдумы снизили себе штрафы за отсутствие на заседаниях

12:05 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Госдума на заседании приняла проект постановления о внесении изменений в регламент нижней палаты парламента, в частности, снижается штраф за отсутствие депутата на заседании.

Так, документом предусматривается снижение материального наказания за отсутствие на заседании палаты без уважительной причины – с 1/6 до 1/9 от зарплаты за каждое пропущенное заседание. Агентство городских новостей "Москва"