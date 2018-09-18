Кремль обеспокоен ситуацией со сбитым Ил-20, ситуация анализируется - Песков

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль обещает проанализировать ситуацию со сбитым российским Ил-20, выражает обеспокоенность, заявил журналистам пресс- секретарь президента России"По нашему сбитому самолету могу лишь сказать, что, безусловно, в Кремле крайне обеспокоены в связи с этой ситуацией", - признался Песков в беседе с журналистами.Он обратив внимание на то, что "полная оценка произошедшему дана в заявлении Министерства обороны". Сам пресс-секретарь российского лидера пока отказался давать какие-либо оценки и комментировать возможные последствия произошедшего для отношений РФ с Израилем. "Ситуация анализируется, первые данные были озвучены в заявлении Министерства обороны, весьма недвусмысленно была дана оценка действиям, которые были названы как провокационные", - сказал представитель Кремля. По его словам, "поэтому сейчас нет необходимости что-либо добавлять к тому четкому заявлению, которое было сделано нашим оборонным ведомством". "Все остальное позже", - пообещал он.