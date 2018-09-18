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Индекс РТС преодолел планку в 1100 пунктов

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13:00 18.09.2018 Источник: Газета.Ru

Индекс РТС превысил 1100 пунктов впервые с 8 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,06%, до 2375,21 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,23%, до 1102,05 пункта.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 59,26 коп., до 79,35 руб., курс доллара уменьшился на 8,68 коп., до 68,19 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 31,4 коп., составив 73,21 руб.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,55%, до $77,62 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,44%, до $68,39 за баррель.  Газета.Ru

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