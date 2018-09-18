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Новости

Мужчина, которому стало плохо в ресторане в Солсбери, находится в критическом состоянии - Daily Mail

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13:20 18.09.2018 Источник: Эхо Москвы

Мужчина, которому в воскресенье стало плохо в ресторане в Солсбери, находится в критическом состоянии. Об этом сообщает Daily Mail, но официально это не подтверждено. Мужчина и женщина в возрасте примерно 40 и 30 лет почувствовали себя плохо во время ужина в ресторане Prezzo в Солсбери. Ранее в этом городе были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полиция после первоначальной проверки исключила возможность отравления посетителей ресторана нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое, по заявлению британских властей, стало причиной болезни Скрипалей. Однако правоохранительные органы продолжают проверять возможность преднамеренного отравления пары.  Эхо Москвы

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