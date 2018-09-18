Россия активно возвращается к опыту комсомола, считает бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ
17:00 18.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Современное российское общество активно возвращается к использованию опыта комсомола. Такое мнение высказал во вторник первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1968-1977 гг.) Евгений Тяжельников на пресс-конференции в ТАСС, посвященной 100-летию со дня основания молодежной организации.
"Мы видим, что к опыту комсомола в современной России возвращаются: возрождаются студенческие отряды, нормативы ГТО", - отметил Тяжельников.
По его словам, опыт ВЛКСМ сегодня применяется в работе Всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия" и Российского движения школьников. "Я думаю, это только начало, и опыт комсомольской организации не только может, но и должен служить благому делу", - подчеркнул Тяжельников. В частности, может быть использован опыт наставничества, который был наработан в ВЛКСМ, уточнил он.
В свою очередь писатель Юрий Поляков отметил, что в России есть база для восстановления комсомольской организации. "Практически сохранилась структура молодежи: есть студенческая, школьная, рабочая, сельская молодежь, появилась, правда, еще бизнес-молодежь. Мы остались страной с жесткой вертикалью власти, мы остались многонациональным государством - со всем этим работал комсомол", - напомнил Поляков. По его мнению, на современном этапе опыт комсомола может быть использован в создании конфедерации молодежных организаций, "действующей под эгидой государства".
Писатель предложил сделать день рождения комсомола общегосударственным праздником, совместив его с Днем молодежи.
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