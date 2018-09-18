Нетаньяху выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных
19:00 18.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Нетаньяху предложил Путину получить данные об инциденте с Ил-20 от главы ВВС Израиля. По словам израильского премьер-министра, руководитель Военно-воздушных сил страны может отправиться в Москву.
Биньямин Нетаньяху особо подчеркнул в разговоре с Владимиром Путиным, что Израиль готов предоставить все необходимые данные для расследования крушения самолёта в Сирии, сообщает пресс-служба израильского премьер-министра. Нетаньяху также выразил президенту России соболезнования в связи с гибелью военных.
Он подчеркнул, что считает виновными в инциденте сирийские власти.
Трагедия произошла накануне вечером. По данным Минобороны, в результате провокационных действий израильских истребителей в российский Ил-20 попала ракета сирийских ПВО. Обломки самолёта были обнаружены в 27 километрах от населённого пункта Баниас в провинции Латакия. Погибли 15 военных. Говорит Москва
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