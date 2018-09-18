США не намерены вводить санкции против компаний из проекта "Северный поток - 2" - Трамп
22:40 18.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не собираются вводить санкции против компаний, участвующих в проекте строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с польским лидером Анджеем Дудой в Белом доме.
Главу вашингтонской администрации спросили, собираются ли США вводить санкции против компаний, участвующих в проекте "Северный поток -2 ". "Мы не собираемся делать этого. Мы просто считаем, что, к большому несчастью для народа Германии, ежегодно Германия платит миллиарды и миллиарды долларов за свою энергию России", - заявил президент.
Новости
- 22:00 18.09.2018
- Два человека погибли при столкновении автобусов в Воронежской области
- 21:20 18.09.2018
- Одно из ответвлений "Турецкого потока" может пройти через Венгрию
- 20:40 18.09.2018
- Минобразования предлагает разрешить гражданам с ВИЧ-инфекцией усыновлять детей
- 20:08 18.09.2018
- Путин подписал указ о передаче компании "Чеченнефтехимпром" в собственность Чечни
- 20:00 18.09.2018
- Операции израильских ВВС предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии - Путин
- 19:00 18.09.2018
- Нетаньяху выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных
- 18:40 18.09.2018
- Сеть Walmart убрала из продажи футболки с символикой СССР
- 18:00 18.09.2018
- Госдума вводит уголовную ответственность за неисполнение предписаний о прекращении распространения незаконной информации
- 17:32 18.09.2018
- Израиль нанес удары, прикрываясь Ил-20, в расчете на бездействие ПВО Сирии - Шойгу
- 17:12 18.09.2018
- Украина достигла соглашения с МВФ о повышении цены на газ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать