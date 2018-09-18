США не намерены вводить санкции против компаний из проекта "Северный поток - 2" - Трамп

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не собираются вводить санкции против компаний, участвующих в проекте строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил во вторник президент США, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с польским лидеромв Белом доме.Главу вашингтонской администрации спросили, собираются ли США вводить санкции против компаний, участвующих в проекте "Северный поток -2 ". "Мы не собираемся делать этого. Мы просто считаем, что, к большому несчастью для народа Германии, ежегодно Германия платит миллиарды и миллиарды долларов за свою энергию России", - заявил президент.