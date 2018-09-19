СМИ назвали имена пострадавших в результате нового отравления в Солсбери

11:00 Источник: Эхо Москвы

Стали известны имена пострадавших в результате нового отравления в Солсбери. Как пишет британская газета «Сан», это 42-летний британец Алекс Кинг и его 30-летняя жена из России Анна Шапиро.

Женщина, которая по данным газеты работает моделью, сама рассказала изданию, что она и ее муж почувствовали себя плохо под конец ужина в одном из итальянских ресторанов. Пара была доставлена в больницу Солсбери. Мужчина был введен в искусственную кому.



Газета «Сан» со ссылкой на источники пишет, что они могли отравиться стрихнином. Инцидент произошел в воскресенье. Полиция оцепила ресторан и окрестности, связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ и его дочери не нашли. Эхо Москвы