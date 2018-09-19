СМИ назвали имена пострадавших в результате нового отравления в Солсбери
11:00 19.09.2018 Источник: Эхо Москвы
Стали известны имена пострадавших в результате нового отравления в Солсбери. Как пишет британская газета «Сан», это 42-летний британец Алекс Кинг и его 30-летняя жена из России Анна Шапиро.
Женщина, которая по данным газеты работает моделью, сама рассказала изданию, что она и ее муж почувствовали себя плохо под конец ужина в одном из итальянских ресторанов. Пара была доставлена в больницу Солсбери. Мужчина был введен в искусственную кому.
Газета «Сан» со ссылкой на источники пишет, что они могли отравиться стрихнином. Инцидент произошел в воскресенье. Полиция оцепила ресторан и окрестности, связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ и его дочери не нашли. Эхо Москвы
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