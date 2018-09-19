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Главного контрразведчика Германии отправляют в отставку за вмешательство в политику

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12:05 19.09.2018 Источник: Газета.Ru

Правительство Германии проинформировало о скором освобождении от должности Ганса-Георга Маасена, возглавляющего контрразведку страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, на занимаемый им пост руководителя Федерального ведомства по охране конституции будет назначен другой человек. В заявлении особо отмечена компетентность Маасена в вопросах общественной безопасности.

«В будущем господин Маасен будет назначен статс-секретарем министерства внутренних дел», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что канцлер Ангела Меркель не считает Маасена подходящим для занимаемой должности, поскольку своими заявлениями он вмешивается в политику государства.  Газета.Ru

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