Просверленному "Союзу" разрешили продолжить полет
18:37 19.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Просверленный космический корабль "Союз МС-09" допущен к продолжению полета в составе Международной космической станции (МКС) и использованию в качестве спасательной капсулы, то есть для спуска космонавтов на Землю в случае необходимости. Об этом сообщили в среду в компании-производителе корабля Ракетно- космической корпорации (РКК) "Энергия" по итогам совета главных конструкторов.
"Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-09" допущен к продолжению полета в составе российского сегмента МКС и выполнению функции корабля-спасателя", - говорится в сообщении компании.
"Союз МС-09" останется на станции единственным космическим кораблем минимум в течении недели - с 4 по 11 октября. В настоящее время к станции пристыкован второй корабль - "Союз МС-08", однако 4 октября он покинет МКС и вернет на Землю россиянина Олега Артемьева, а также астронавтов НАСА Ричарда Арнольда и Эндрю Фойстела. Следующий корабль - "Союз МС-10" - с двумя членами экипажа Алексеем Овчининым и Ником Хейгом планируется отправить к станции только 11 октября.
Космические корабли серии "Союз" нужны на станции не только как штатные средства спуска по заранее составленному графику, но также как спасательные "шлюпки": в случае возникновения на МКС каких либо происшествий, не позволяющих экипажу остаться на станции без риска для жизни, корабль будет экстренно отстыкован и вернет людей на Землю.
Как отметил в ходе заседания заместитель генерального конструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно- космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьев, нарушение герметичности станции устранено, штатное давление восстановлено.
Совет конструкторов состоялся во вторник, уточнили в корпорации.
Новости
- 19:30 19.09.2018
- ЦБ докапитализирует АТБ и станет его владельцем
- 19:11 19.09.2018
- Трамп скоро встретится с Ким Чен Ыном
- 18:20 19.09.2018
- В МИД РФ рассказали о попытках США подчинить комитет СБ ООН по санкциям против КНДР
- 17:40 19.09.2018
- В России с 1 января вырастет МРОТ
- 17:12 19.09.2018
- В РПЦ согласились с Папой Римским в том, что секс есть "дар божий"
- 17:00 19.09.2018
- В Нижегородской области разбился МиГ-31 - источник
- 16:32 19.09.2018
- Сергей Собянин назначил новое правительство Москвы
- 16:12 19.09.2018
- Размер маткапитала к 2021 году вырастет до 489 тыс. рублей - Голикова
- 16:00 19.09.2018
- Католическая церковь заплатит $27,5 млн жертвам изнасилований
- 15:32 19.09.2018
- Более 100 человек задержаны в Москве по делу о нелегальных казино
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать