Трамп скоро встретится с Ким Чен Ыном

19:11 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Трампа, выступавшего в среду перед журналистами на лужайке у Белого дома, спросили, скоро ли он встретится с Ким Чен Ыном. "Мы встретимся [скоро]", - утвердительно ответил американский лидер перед тем, как отправиться в пострадавший от циклона "Флоренс" штат Северная Каролина.



