Трамп скоро встретится с Ким Чен Ыном
19:11 19.09.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Трампа, выступавшего в среду перед журналистами на лужайке у Белого дома, спросили, скоро ли он встретится с Ким Чен Ыном. "Мы встретимся [скоро]", - утвердительно ответил американский лидер перед тем, как отправиться в пострадавший от циклона "Флоренс" штат Северная Каролина.
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