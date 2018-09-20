В Австралии задержали подкладывавшего иглы во фрукты
11:32 20.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Австралии поймали подкладывавшего иглы в клубнику. Полиция штата Новый Южный Уэльс задержала подростка, который объяснил, что действовал «ради шутки».
Правоохранители считают, что этот молодой человек только подражал настоящим злоумышленникам, сообщается со ссылкой на телеканал SBS.
На минувшей неделе австралийская полиция начала официальное расследование в связи с появлением иголок в свежих фруктах в магазинах. Первые такие случаи произошли в штате Квинсленд. Позже иглы и булавки стали находить в яблоках, бананах и клубнике на территории шести штатов. Говорит Москва
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